دي مايو: التسوية السياسية في ليبيا لن تتحقق إلا بإشراك دول الجوار الفاعلة

شدد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الجمعة،

على ضرورة إشراك جيران ليبيا في عملية تحقيق الاستقرار والسلام فيها، مرحبًا بما اعتبره

خطوات إلى الأمام تم التوصل إليها مع اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح دي مايو، في كلمته على هامش المنتدى الاقتصادي السياسي

“البيت الأوروبي أمبروسيتي” المُنعقد على بحيرة كومو حتى الأحد المقبل، أنه

بدون الفاعلين المعنيين مباشرة بالوضع الليبي والذين لهم تأثير على الطرفين، سيكون

من الصعب تسوية الأمور.

كما تطرق دي مايو، إلى أن روما تعمل على وجه الخصوص لإعادة

تصدير النفط، فبالنسبة لإيطاليا، هذه واحدة من الأولويات المطلقة لأن صادرات النفط

ستجعل من الممكن جلب الأموال إلى خزينة الدولة الليبية، لمساعدة مواطنيها، وفق

تعبيره.

