طبرق تطلب من اللجنة الطبية الاستشارية الدعم لمواجهة «انتشار كورونا»

طالب رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق الدكتور فرج عبد الله الجالي، رئيس اللجنة الاستشارية الطبية العليا الدكتورة فتحية العريبي، بزيادة السعة السريرية في البلدية وتوفير أجهزة إضافية للتنفس الصناعي، نظرا لدخول وباء كورونا بطبرق مرحلة الانتشار، مؤكدا ضرورة دعم مراكز العزل والحجر الصحي بالإمكاتيات اللازمة، وقدم للعريبي الطلبيات المستعجلة.

وشملت طلبات الجالي من العريبي، 50 سرير عناية طبي قابل للطي و20 جهاز تنفس صناعية متطورة، و10 أجهزة تنفس صناعي أساسي، و100 أسطوانة أكسجين متنقلة، وفق بيان للجنة الطبية الاستشارية اليوم.

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ولفت الجالي، خلال لقائه اليوم مع العريبي، إلى أن هناك زيادة سريعة ومستمرة في إصابات فيروس كورونا بالبلدية، مؤكدا أن عدد الأسرة بحجرة الحياة لا يتجاوز 60 سرير إيواء و18 جهاز تنفسي صناعي.

وشدد على أن الطاقم الطبي قام بأعمالهم على أكمل وجه وتم شفاء أكثر من تسعة حالات وخروجها من الحجر الصحي طبرق، لكن في ظل هذا الازدياد السريع لحالات الإصابة، طالب الجالي بوقفة جادة وعاجلة لمواجهة الوضع الخطير.

كما ناقش الاجتماع كل الأمورة المتعلقة بالأطباء والتمريض والطبية المساعدة والفنيين واللجان التسييرية العاملة بمراكز العزل والحجر الصحي، من بينها المكافآت المالية للعناصر الطبية بالمراكز.

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