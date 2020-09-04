الميهوب: يجب المحافظة على ثوابت المجلس في حوار المغرب

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، إنه من الضروري أن يحافظ وفد البرلمان الذاهب إلى المغرب على ثوابته.

وأوضح الميهوب في تصريحات صحفية أن هذه الثوابت تتمثل في حل المليشيات وسحب سلاحها، وخروج تركيا من ليبيا، ومن ثم الذهاب إلى الحوار والتوافق على المسارات الممكنة، وأنه في حال عدم تنفيذ هذه الثوابت فلن تكون اللقاءات سوى بمثابة الذهاب والعودة دون أي نتائج.

يشار إلى أن مصادر تحدثت عن مشاركة أعضاء من مجلسي النواب والدولة في لقاءات بالمغرب لاستئناف الحوار السياسي الأسبوع القادم.

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