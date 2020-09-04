شكري: مصر تواصل التنسيق مع الشركاء الأوروبيين لإيجاد حل في ليبيا

أكد وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، أن الوضع في ليبيا محل اهتمام مصري وأوروبي، موضحا أن مصر تواصل بشكل كثيف التنسيق مع الشركاء الأوروبيين لإيجاد الحلول المناسبة للوضع فى ليبيا، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده أمس في القاهرة مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

حيث شدد شكري على أنه ليس هناك إلا الحل السلمي التوافقي الليبي الليبي، مطالبا المجتمع الدولي بأن يظهر جديته وألا يكتفي بتوجيه الدعوة، وأن يبذل الجهد اللازم للدفع بهذه الرؤية وتنفيذها.

من جانبه قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يدرك تماما استمرار انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لكنه يحاول المساعدة في السيطرة على تدفق السلاح قدر الإمكان.

وأوضح أنه مع استمرار هذا الوضع سيكون من الصعب للغاية وقف القتال في ليبيا.

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