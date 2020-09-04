منظمة الصحة تسلم مراكز عزل بنغازي وسبها وطبرق معدات حماية شخصية

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توفيرها مجموعة من معدات الحماية الشخصية «PPE»، وتسليمها إلى مراكز العزل في بنغازي وسبها وطبرق، مؤكدة استمرارها في دعم التدابير الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا.

وفي تغريدة لها على «تويتر»، عبر المنظمة الدولية، الخميس، عن امتنانها لمساهمة الحكومة الألمانية في توفير هذه المعدات، مشيرة إلى أن هذه الشحنة جزء من الجهود المبذولة لتعزيز تدابير الحماية الشخصية بين الطواقم الطبية بما في ذلك فرق الاستجابة السريعة، حسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

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وتشمل معدات الحماية الشخصية التي تم تسليمها «قفازات، وأقنعة، وعباءات، ودرع للوجه»، إضافة إلى «مسحات ومقاييس حرارة».

وفي وقت سابق اليوم، شكت منظمة الصحة من «التأخير المتكرر» في إفراج مصالح الجمارك الليبية عن شحنات الطوارئ والإمدادات الإنسانية لمكافحة وباء فيروس «كورونا المستجد»، لافتة إلى إثارتها الأمر مرارًا مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ومسؤول اللجنة العلمية لمكافحة كورونا «دون جدوى»،

وكشفت، في تقرير لها اليوم الجمعة يغطي الفترة من 20 أغسطس إلى 2 سبتمبر الجاري، أنه جرى حجز المواد المطلوبة بشكل عاجل في الجمارك منذ 26 يوليو الماضي، وتوقعت وتوقعت وصول شحنة كبيرة من مكثفات الأكسجين إلى مصراتة، اليوم، وطالبت السلطات الليبية بتأمين الإفراج السريع عنها.

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