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الصديق الصور يكشف عن تعليمات النائب العام بخصوص المعتقلين في طرابلس

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الصديق الصور لـ218 :

– تعليمات مكتب النائب العام بخصوص المعتقلين من المحتجين تنص على إخلاء سبيلهم فورا
– تم إخلاء سبيل 13 من المحتجين المعتقلين وتبقى حوالي 8 آخرين يشتبه بتورطهم في أعمال شغب

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • نفسي اعرف من هو النائب العام ؟ هل هو مجهول الاسم والهوية لأسباب امنية أم أنه لا يوجد اصلاٌ نتئب عام والصور هو من يطلع علينا من حين إلي أخر ؟

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