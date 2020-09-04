الصديق الصور يكشف عن تعليمات النائب العام بخصوص المعتقلين في طرابلس

الصديق الصور لـ218 :

– تعليمات مكتب النائب العام بخصوص المعتقلين من المحتجين تنص على إخلاء سبيلهم فورا

– تم إخلاء سبيل 13 من المحتجين المعتقلين وتبقى حوالي 8 آخرين يشتبه بتورطهم في أعمال شغب

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