الصديق الصور يكشف عن تعليمات النائب العام بخصوص المعتقلين في طرابلس

الصديق الصور لـ218 :
– تعليمات مكتب النائب العام بخصوص المعتقلين من المحتجين تنص على إخلاء سبيلهم فورا
– تم إخلاء سبيل 13 من المحتجين المعتقلين وتبقى حوالي 8 آخرين يشتبه بتورطهم في أعمال شغب
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
الصديق الصور لـ218 :
– تعليمات مكتب النائب العام بخصوص المعتقلين من المحتجين تنص على إخلاء سبيلهم فورا
– تم إخلاء سبيل 13 من المحتجين المعتقلين وتبقى حوالي 8 آخرين يشتبه بتورطهم في أعمال شغب
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
نفسي اعرف من هو النائب العام ؟ هل هو مجهول الاسم والهوية لأسباب امنية أم أنه لا يوجد اصلاٌ نتئب عام والصور هو من يطلع علينا من حين إلي أخر ؟
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