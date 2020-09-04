الثني يبحث مع رئيس ديوان المحاسبة مشاكل انقطاع التيار الكهربائي وآلية إيجاد الحلول اللازمة لها

ليبيا – أجرى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس زيارة لديوان المحاسبة في مقره بمدينة البيضاء للقاء رئيس الديوان عمر صالح لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة.
الثني بحث خلال الاجتماع بحسب المكتب الاعلامي للحكومة الليبية مشاكل انقطاع التيار الكهربائي وآلية إيجاد الحلول اللازمة لإنهاء هذه المشاكل، متطرقا للنتائج التي انتهى إليها الديوان من خلال متابعة مشروعات الكهرباء ونتائج دراسة العقود التي تبرمها الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة.
كما بحث الاجتماع أوجه صرف المخصصات المالية لمواجهة جائحة كورونا والنتائج التي خلص إليها ديوان المحاسبة من خلال مراجعة المصروفات لمواجهة الجائحة والتطرق الى المشاكل والصعوبات التي تواجه محطة سوسة البخارية ما ترتب عنه توقف العمل ونقص مياه الشرب والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأمر.
كما تم بحث مشروع إعداد الدراسات والتصاميم المزمع التعاقد عليها من قبل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي المتعلقة بتحديد المسار المقترح لخط أنابيب مشروع مياه اجدابيا – طبرق والتي ستكفل تزويد بلديات المرج، والبيضاء، والقبة، ودرنة، وطبرق، وامساعد بالمياه بقيمة مالية قدرها تسعة عشر مليون وستمائة وخمسون ألف دينار.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع مشروع استكمال تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة وشبكة الطرق والإنارة بمنطقة التلوث البيئي في بلدية سلوق بقيمة وقدرها مئة وتسعة وخمسون مليون دينار.
كما بحث الاجتماع الانقسام السائدة بشركة الخطوط الجوية الأفريقية وما ترتب عليه من مساوئ والإضرار بأموالها وتوقف صرف مرتبات موظفيها كيفية تقديم الدعم والإمكانيات اللازمة لجهاز مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية لما يقوم به من أعمال متميزة لضبط ومكافحة الجريمة والحد منها.
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