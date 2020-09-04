وصول غاز الطهى لمدينة سرت والبلدية تضع آلية “جديدة” لتوزيعه

وصلت إلى مدينة سرت الجمعة خمس شاحنات محملة بأسطوانات غاز الطهى مخصصة لمراكز توزيع الغاز في المدينة وضواحيها.

وقال مدير إدارة الإعلام بالمجلس التسييري لبلدية سرت محمد الأميل إن عدد الاسطوانات الإجمالي بلغ أكثر من 2500 أسطوانة تم توزيعها بإشراف مراقبة الاقتصاد بسرت بالتعاون مع لجنة الأزمة بالبلدية.

وأوضح الأميل أن آلية التوزيع ستكون عن طريق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ببلدية سرت وسيكون للمساهم أسطوانة واحدة وبسعر 10 دنانير.

وتشهد مدينة سرت انفراجا بسيط فى أزمة نقص اسطوانات غاز الطهى هذه الفترة تشهد المدينة نقصا كبيرا فى الوقود منذ 10 أيام .

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