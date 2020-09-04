ليبيا الان

وصول غاز الطهى لمدينة سرت والبلدية تضع آلية “جديدة” لتوزيعه

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى مدينة سرت الجمعة خمس شاحنات محملة بأسطوانات غاز الطهى مخصصة لمراكز توزيع الغاز في المدينة وضواحيها.

وقال مدير إدارة الإعلام بالمجلس التسييري لبلدية سرت محمد الأميل إن عدد الاسطوانات الإجمالي بلغ أكثر من 2500 أسطوانة تم توزيعها بإشراف مراقبة الاقتصاد بسرت بالتعاون مع لجنة الأزمة بالبلدية.

وأوضح الأميل أن آلية التوزيع ستكون عن طريق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ببلدية سرت وسيكون للمساهم أسطوانة واحدة وبسعر 10 دنانير.

وتشهد مدينة سرت انفراجا بسيط فى أزمة نقص اسطوانات غاز الطهى هذه الفترة تشهد المدينة نقصا كبيرا فى الوقود منذ 10 أيام .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك