“تعليم” الحكومة الليبية: الإدارة العامة للامتحانات استلمت المستلزمات الطبية الوقائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن وصول المستلزمات الطبية الوقائية المتعلقة بإجراء امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي والثانوي إلى مقر الإدارة العامة للامتحانات، عقب توجيهات رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني.

وأكدت الوزارة في إيجاز لها اليوم الجمعة أنه سيتم توزيع هذه المستلزمات وفق خطة معدة على المراقبات التي بدورها توزعها على لجان الامتحانات، وفق الإجراءات الاحترازية التي أعدتها اللجنة الطبية الاستشارية.

ووجهت وزارة التعليم الشكر إلى إدارة جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية على وقفتهم الجادة بتوفير المستلزمات الوقائية، لإتمام الامتحانات، وعملهم المتواصل على مدار الساعة من أجل إيصالها في المواعيد المحددة.