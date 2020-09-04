الشبكة الكهربائية الشرقية ستشهد استقرارا نسبيا

قالت الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية، إن الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية ستشهد استقرارا نسبيا، وذلك بعد تحسن إمدادات الوقود سواء من الغاز أو الوقود الخفيف، والمغذية لمحطات كهرباء شمال بنغازي والسرير والزويتينة.

وقال المتحدث باسم الهيئة ربيع خليفة لقناة ليبيا، إن الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية كانت تعاني من نقص حاد في إمدادات الوقود من المصدر، ما أسفر عن زيادة في العجز، نتجت عنها ساعات طرح أحمال، مشيرا إلى أن تحسن إمدادات الغاز الطبيعي ورفع تزويدات الغاز إلى محطات الكهرباء سيسهمان في تقليص العجز بالشبكة.

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