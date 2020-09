أخبار ليبيا24 – متابعات جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تأكيدها على دعمها القوي للشعب الليبي في إجراء الانتخابات البلدية وتعزيز الحكم المحلي. وأكدت البعثة الأممية في بيان لها اليوم الجمعة، دعمها للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لدورها الحيوي في ضمان إجراء الانتخابات البلدية بشكل ديمقراطي ومن خلال عملية شاملة وذات مصداقية، وفق قولها. […]

