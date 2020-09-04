طرابلس 04 سبتمبر 2020 (وال)- أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، عن تسجيل “672” إصابة جديدة بفيروس “COVID-19” في ليبيا.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، إنه استلم أمس الخميس، عدد “3812” عينة موزعة على النحو التالي:

– المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1193) عينة.

– مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (117) عينة.

– مختبر فرع المركز سبها عدد (67) عينة.

– مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1193) عينة.

– مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (259) عينة.

– مختبر فرع المركز الزاوية عدد (90) عينة.

– مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (92) عينة.

– مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة.

– مختبر فرع المركز الكفرة عدد (44) عينة.

– مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (305) عينات.

– مختبر فرع المركز طبرق عدد (9) عينات.

– مختبر المعهد القومي للاورام صبراتة عدد (40) عينة.

– مختبر فرع المركز غدامس عدد (1) عينة.

– مختبر فرع المركز تازربو عدد (2) عينة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، أن نتائج العينات كانت كالتالي:

1- عدد (3140) عينة سالبة.

2- عدد (672) عينة موجبة، مفصلة كالتالي:

– عدد (445) حالة جديدة.

– عدد (227) حالة مخالطة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، إلى تسجيل عدد “54” حالة شفاء، وعدد “8” حالات وفاة. (وال- طرابلس) ر ت

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