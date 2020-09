طالب المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج،

تركيا باحترام القوانين الدولية فيما يتعلق بتواجدها في ليبيا.

وأكد وربيرج، أن الخارجية الأمريكية لا ترحب بوجود أي قوة

أجنبية في البلاد، مطالبًا كافة الأطراف بضرورة التنسيق والدخول في مفاوضات فيما يتعلق

بقضايا شرق المتوسط تجنبًا للصدام العسكري.

