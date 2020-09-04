آمر حرس “المنشآت”: “مؤسسة النفط” تخلق أكاذيب عن وجود قوى أجنبية أو قلاقل

نفى آمر حرس المنشآت النفطية بالقوات المسلحة العربية الليبية اللواء ناجي المغربي، ما يتردد من أنباء حول وجود اشتباكات أو إطلاق نار، في أي من المنشآت النفطية.
ووقال المغربي في إيجاز صحفي اليوم الجمعة إن ما يتردد حول ذلك الأمر عار عن الصحة، معتبرا أن هذا يأتي في سياق محاولات “المؤسسة الوطنية للنفط” خلق أكاذيب عن وجود قوى أجنبية أو قلاقل.
وفي وقت سابق، ادعى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قيام أفراد عسكريين باستعمال الذخيرة الحية في رأس لانوف، وقال: “إن وجود القوات بما في ذلك المرتزقة الذين يفتقرون إلى أي نوع من الانضباط، هو تهديد حقيقي لعمال المؤسسة ومنشآتها في كافّة أرجاء ليبيا” وفقا لزعمه.
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