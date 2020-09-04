“مكافحة كورونا بسرت”: 10 إصابات جديدة بالفيروس.. منهم حالتي وفاة

قالت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا فى سرت، إنه تم تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس فى المدينة.

وأوضحت اللجنة فى إيجاز صحفى اليوم الجمعة، أنه تم إرسال عدد 15 عينة بتاريخ 1سبتمبر الجاري، وتم إرسال 10 عينات بتاريخ 3 سبتمبر، إلي المختبر المرجعي بمدينة بنغازي، تم تسجيل حالات موجبة جديدة داخل المدينة مفصلة علي النحو التالي ، 10 حالة موجبة جديدة، منها عدد 2 حالات وفاة، وتسجيل عدد 2 حالات شفاء.

وأكدت اللجنة، أنه بذلك يكون إجمالي الحالات المسجلة داخل المدينة مفصلة كالآتي، عدد الحالات المسجلة : 29 حالة مفصلة علي النحو التالي، عدد 21 حالة نشطة، عدد 5 حالات وفاة ، عدد 3 حالة شفاء .

واليوم الجمعة، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا بمصراتة تفاصيل الوضع الوبائي فى البلدية اليوم الجمعة.

وقالت اللجنة فى إيجاز صحفى اليوم، الاصابات الجديدة بالفيروس 38 إصابة “مخالطة”، وبذلك تكون الاصابات المؤكدة 2666 حالة، والحالات النشطة 2133 ، وحالات الشفاء 478، والوفيات 55.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، عن أن المدن الليبية سجلت 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16,445 حالة، والحالات النشطة 14,273، والمتعافين 1,910، والوفيات 262 حالة.

وبحسب بيان المركز رقم 180، فإنه استلم أمس الخميس 3812 عينة موزعة علي النحو التالي:

– المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1193 عينة.

– مختبر المركز المرجعي زليتن 117 عينة.

– مختبر فرع المركز سبها 67 عينة.

– مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1193عينة.

– مختبر فرع المركز الوطني مصراتة 259 عينة.

– مختبر فرع المركز الزاوية 90 عينة.

– مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 92 عينة.

– مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 400 عينة.

– مختبر فرع المركز الكفرة 44 عينة.

– مختبر مركز بنغازي الطبي 305 عينة.

– مختبر فرع المركز طبرق 9 عينات.

– مختبر المعهد القومي للأورام صبراتة 40 عينة.

– مختبر فرع المركز غدامس عينة واحدة.

– مختبر فرع المركز تازربو عيناتان.

وأوضح المركز أنه سجل3140 عينة سالبة، و672 عينة موجبة منها 445 حالات جديدة، 227 حالة مخالطة، كما سجل المركز 54 حالة شفاء، و 8 حالات وفاة.