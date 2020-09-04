دخول 26 حالة اشتباه بـ«كورونا» لمركز الرصد الأولي بالبيضاء

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة بإدارة الشؤون الصحية البيضاء، الجمعة، استقباله 161 حالة بينها 26 حالة اشتباه إصابة بفيروس «كورونا المستجد» و32 حالة مخالطة لحالات ثبت إصابتها بالفيروس، إضافة إلى خروج 17 حالة من مرحلة الاشتباه إلى الوضع الطبيعي.

وقال المركز عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه استقبل 118 حالة من البيضاء توزعت بواقع 72 حالة كشف طبي، و14 حالة اشتباه.

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واستقبل المركز 22 حالة كشف طبي من شحات إضافة إلى 5 حالات اشتباه، وحالتين كشف طبي من عمر المختار، وحالة كشف طبي من من وردامه، وحالتين بينهما حالة اشتباه من ماسه، إضافة إلى حالتين كشف طبي من الفائدية.

كما استقبل المركز أربع حالات من الحانية بينها ثلاث اشتباه، وحالة اشتباه من المخيلي، ومثلها من الهيشة، إضافة إلى حالتين من القبة بينها حالة اشتباه، وخمس حالات كشف طبي من الكوف، وأكد المركز أن كل حالات الاشتباه تعامل على أنها مصابة حتي يثبت العكس وفقا للأعراض والعلامات والتحاليل المبدئية؛ وذلك لعدم توفر مواد التشغيل الخاصة بجهاز «PCR».

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