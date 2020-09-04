مصراتة تنجز استحقاقها الانتخابي بنجاح

دخلت 15 قائمة المنافسة في انتخابات المجلس البلدي مصراتة الخميس، إضافة إلى دخول المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة بنظام الكوتة.

وفتحت جميع مراكز الاقتراع أبوابها الخميس لمائة ألف ناخب تقدم منهم 27311 ناخبا وناخبة أي بنسبة 27.76 % من إجمالي الناخبين في المدينة.

بدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة 9 صباحا وأعلن إقفالها في 6 مساء إلا أن انقطاع التيار الكهربائي اضطر لجنة الانتخابات إلى تمديدها حتى السابعة مساء بحسب ما أعلنه رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي مصراتة الدكتور الطيب أميمة.

وذكر رئيس اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية المهندس سالم بن تاهية، أن جميع مراكز الانتخاب كانت مهيأة والتزمت بفتح أبوابها بالوقت المحدد في الساعة 9 صباحا، مشيرا إلى أن عملية الفرز والعد في مقار اللجان المركزية متواصلة تمهيدا لعملية التسليم للجنة الفرعية.

وفي الوقت الذي تداول فيه نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي أخبارا عن فوز إحدى القوائم بالانتخابات بعد الحديث عن النتائج الأولية وسبر الآراء إلا أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية نفت إعلان أي نتائج مبدئية، مبينة عدم مسؤوليتها عن الإعلانات عبر صفحات التواصل باسمها عن طريق الفوتوشوب موضحة أن التزوير يعاقب عليه القانون. مضيفة أن إعلان النتائج الأولية سيتم عبر صفحتها وموقعها الالكتروني الرسميين.

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