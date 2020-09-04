خلال اجتماع موسع مع عمداء البلديات والمسؤولين.. البريقة للنفط تبحث أزمة الوقود والغاز بالمناطق الجنوبية

عقد مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، اجتماعًا موسعًا مع عمداء ورؤساء مجالس البلديات في الجنوب الغربي، وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة الشركة في بنغازي، بحث آلية حل المشاكل التي تعيث وصول الوقود والغاز إلى مناطق الجنوب.

وبحسب إيجاز صحفي للشركة، ضم الاجتماع أعضاء مجلس الإدارية وعمداء بعدة بلديات وأعضاء مجلس نواب، ورئيس لجنة الوقود لمجموع عمليات الجنوب العميد عطية بالط، ورئاسة الجهاز الأمن الداخلي المقدم نايف الحاسي، إلى جانب بعض الشخصيات المتخصصة في هذا الشأن.

وقال مدير عام المناطق الوسطى والشرقية بالشركة علي الشلطامي ، إن الاجتماع جاء بناء على طلب مجلس إدارة الشركة بشأن إيجاد حلول لمشكلة الاختناقات في الوقود والغاز التي يُعاني منها الجنوب الليبي.

وأضاف الشلطامي، أن نتائج الاجتماع جاءت مثمرة وناجحة، وتم الخروج إلى وضع آليات لوصول الوقود والغاز إلى المستهلك في الجنوب الليبي، مشيرا إلى أنه سيتمخض من هذا الاجتماع، نتائج سيلمسها المواطن في الجنوب في القريب العاجل، كما ستعقد اجتماعات تقيميه للخطة التي تم وضعها من نجاحها من عدمها.

من جهته، قال رئيس لجنة الوقود لمجموع عمليات الجنوب العميد عطية بالط: “للأسف الشديد أصبح الوضع خطير في الجنوب الليبي، بسبب نقص الوقود والغاز، والذي أصبح سلعة للتهريب، ويُباع في السوق السوداء، مضيفا، نحن من الآن؛ سنتحمل المسؤولية الكاملة لوصول الوقود والغاز إلى مناطقنا في الجنوب الليبي.

وأضاف بالط ، أن هناك أرتال عسكرية ستقوم بمرافقة سيارات نقل الوقود والغاز، لحمايتها حتى الوصول إلى مناطق الجنوب، متابعا، لو أن هذه آلية التي وضعت لو استمرت بالنجاح، سيكون وصول الوقود إلى مناطق الجنوب بنسبة 60%”.

من جهة أخرى، قال عميد بلدية سبها المكلف السيد إبراهيم الشاوش: “أتينا اليوم لمدينة بنغازي؛ لحضور الاجتماع الذي دعت إليه شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، بخصوص أزمة الوقود والغاز الذي يُعاني منها الجنوب الليبي منذ فترة”.

وأشار الشاوش إلى أنه تم تطرق خلال الاجتماع، إلى وضع الحلول، وآلية وصول الوقود والغاز إلى مناطق الجنوب الليبي.

وأضاف الشاوش: ” للأسف .. هناك خلل في كيفية وصول الوقود إلى مناطق الجنوب، ونحن كدورنا كرؤساء بلديات؛ يختص بعملية رقابية وإشرافية على توزيع الوقود حتى يصل إلى المواطن بكل أريحية”.