حراك 23 أغسطس يؤكد مواصلة الاحتجاجات

حراك 23 أغسطس يؤكد استمرار المظاهرات ويطالب المواطنين بالنزول إلى الشوارع
حراك 23 أغسطس يستنكر “الإخفاء القسري” لمنظمي الحراك ويطالب النائب العام بالإفراج عنهم
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
حراك 23 أغسطس يؤكد استمرار المظاهرات ويطالب المواطنين بالنزول إلى الشوارع
حراك 23 أغسطس يستنكر “الإخفاء القسري” لمنظمي الحراك ويطالب النائب العام بالإفراج عنهم
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
هذا الحراك او “الفوضى ” بمعنى أصح – هو عبارة عن تعريض المواطن الليبي للخطر ويقف وراءه عملاء وخونة وأغلبهم برلمانيين رأسماليين سراق وخونة –
ويعتبر حراك فوضوي فقط لزعزعة الامن وتعريض حياة المواطن الليبي للخطر …..!!!!
اذا كانت هناك اي مطالب او اعتراضات من المواطن الليبي المتعلم الواعي بما يجري حوله ….. فبالإمكان تشكيل مؤتمرات شعبية داخل البلديات وتضم الفءات المتعلمة والواعية سواء من الشباب او الموظفين او المحاميينً او اصحاب الاعمال الصغيرة او المتقاعدين –
ويمكنهم طرح متطلباتهم التي تختلف محتواها من بلدية لأخرى ….شكل واضح ومسموع ومفهوم وتكون ادارة البلدية هي اللجنة المشرفة على هذا الموتمر الاجتماعي للبلديات كافة – وتكون هناك إصلاحات وإدارات تنفيذية المتطلبات بشكل قانوني ولا غبار عليه دون تعريض ممتلكات الدولة للتلف اًو تعريض حياة المواطنين للخطر .
شفناهم المواطنين الأجانب كيف يقلقلوا فيهم الامن متاعهم زي شكاير العلفة ويخبطوا فيهم زي القرنيط بالدبابيس في الاخبار -ً
ويقولوا انهم ديمقراطين ودستور وحقوق إنسان …!!!!! كله كذب عالناس وتضليل .
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