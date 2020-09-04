وفقا لتصنيف إليكسا.. بوابة افريقيا تحتل الترتيب الأول في ليبيا

حافظت بوابة افريقيا الإخبارية على المركز الأول بين المواقع الألكترونية الليبية وفقا لموقع “إليكسا رنك” المتخصص في تصنيف المواقع الألكترونية.

وجاء موقع البوابة في المرتبة الحادية عشر في ليبيا، ولم يتقدم عليها إلا بعض المواقع العالمية ذات الطابع الخاص مثل محرك البحث الدولي جوجل، ويوتيوب، وياهو، والموسوعة العالمية ويكبيديا، وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكلها مواقع عالمية، وبهذا يتمركز موقع بوابة افريقيا الإخبارية في المرتبة الأولى بين المواقع الليبية.

وعلى صعيد آخر، تجاوز عدد متابعي بوابة افريقيا على تطبيق “نبض” لمتابعة الأخبار أكثر من مليون نصف متابع مع نهاية شهر أغسطس المنصرم.