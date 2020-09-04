24 عضو من مجلس الدولة يعلنون رفضهم إختزال مجلسهم في المشري وانفراده بلجنة الحوار مع النواب

ليبيا – أعرب 24 عضو من أعضاء مجلس الدولة الإستشاري في بيان لهم عن إستشعارهم لخطورة المرحله التي تمر بها البلاد ، مؤكدين على أهمية مشاركة كل أعضاء المجلس الإستشاري في الوصول إلى توافقات فيما بينهم لحل المشاكل والاختناقات التي يعاني منها الشعب منذ سنوات مضت.

الأعضاء الـ 24 شددوا في بيانهم الذي تلقت المرصد نسخة منه على أن عضويتهم بهذا المجلس أساسها اختيار ناخبيهم بالدوائر التي يتبعونها، مبينين بإن مبدأ المساواة بين الأعضاء في المشاركة في اتخاد القرارات الصادرة والتي تهم كل الوطن هي من الأسس التي لا تمس ولا يمكن التنازل عنها.

وأعلن الأعضاء في بيانهم عن رفضهم وإدانتهم بشدة محاولة اختزال المجلس الاستشاري في شخص رئيسه خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أو في مكتب الرئاسة مجتمعين وبالتعاون مع قله ممن وصفوهم بـ” الأعوان والمستشارين “.

وأضاف الأعضاء الـ 24 في بيانهم :” إن انفراد هؤلاء بتكليف لجنه لتمثيل المجلس في اللقاء الذي سوف يتم بالمغرب 5+5 للاجتماع مع اللجنة التي تمثل مجلس النواب يعد خرقا للنظام الداخلي الذي ينظم عمل المجلس وهو إجراء لا يمكن القبول به فهو لا يمثل المجلس الأعلى للدولة وإننا نرفضه رفضًا مطلقًا “.

وإختتم الأعضاء بيانهم بالتأكيد على أنهم لن يفرطوا في واجباتهم الموكلة لهم ولن يعترفوا بأي قرارات باسم مجلس الدولة تمثل طيفًا سياسيًا لا يتفقون معه في كثير من القضايا الوطنية في اشارة ضمنية منهم لتيار الإخوان المسلمين المسيطر على رئاسة المجلس.

الموقعون :

عبدالرحمن خليفة الشاطر جمال امحمد بوسهمين محمد عبدالله التومي محمد احمد بوسنينة وحيد محمد برشان عبدالفتاح سعد حبلوص الصادق ابوعائشة كشير سعد ابراهيم بن شرادة عبدالله علي جوان ناجي مختار مبارك لمياء محمد الشريف فوزيةعبدالسلام كروان عائشة يوسف قليوان حسن علي حبيب احمد الطاهر همومة فتح الله محمد السريري .احمد العماري ابوبريق . محمود مختار الطبيب نعيمة محمد الحامي سالم موسى مادي كامل محمد الجطلاوي شعبان علي بوستة احمد محمد لنقي ابوالقاسم محمد قزيط

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