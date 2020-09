الأميل: توزيع أكثر من 2500 أسطوانة غاز طهي بسرت

أكد

مدير إدارة الإعلام بالمجلس التسييري لبلدية سرت، محمد الأميل، وصول 5 شاحنات محملة

بأسطوانات غاز الطهي، إلى مدينة سرت، اليوم الجمعة، مخصصة لمراكز توزيع الغاز في المدينة

وضواحيها.

وأوضح

الأميل، أن عدد الأسطوانات بلغ أكثر من 2500 أسطوانة تم توزيعها بإشراف مراقبة الاقتصاد

بسرت بالتعاون مع لجنة الأزمة بالبلدية، مؤكدًا أن آلية التوزيع ستكون عن طريق الجمعيات

التعاونية الاستهلاكية ببلدية سرت وسيكون للمساهم أسطوانة واحدة وبسعر 10 دنانير.

