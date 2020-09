أفادت مصادر صحفية، الجمعة، بأن مجموعة مسلحة بمدينة سرت خطفت الشاب “مفتاح

المعدانى” وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة.

