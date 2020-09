قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الجمعة،

إن أعمال صيانة وتجهيز مستشفى العوينية القروي في مراحلها الأخيرة، بعد استكمال صيانة

أقسام المستشفى والشروع في صيانة المبنى الإداري ومبنى مبيت الأطباء.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه منذ عام 2011 توقف تقديم الخدمات الطبيّة

بالمستشفى بعد تعرّضه للتدمير والسرقة جرّاء العمليات القتالية التي شهدتها المنطقة.

وتابعت الوزارة أن السعة السريرية للمستشفى تبلغ 60 سريرًا

من بينها 4 أسرّة للعناية الفائقة، مشيرة إلى أن يحوي أيضا 7 عيادات خارجية وغرفتي

إنعاش وطوارئ وقسمًا للعمليات.

The post صحة الوفاق: أعمال صيانة وتجهيز مستشفى العوينية القروي في مراحلها الأخيرة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24