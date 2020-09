أفاد شهود عيان، الجمعة، بأن المتظاهرين في مدينة طبرق قاموا بإغلاق الطريق

وأشعلوا النار في الإطارات احتجاجا على تردي الأوضاع بالمدينة.

The post عاجل// متظاهرون يغلقون الطرق ويشعلون النيران في الإطارات بطبرق احتجاجا على تردي الأوضاع appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

