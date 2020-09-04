عميد بلدية طبرق يكشف سبب فيضان مياه المجاري أسفل كوبري البلدية

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، أن فيضان مياه المجاري أسفل الكوبري ، ناتج عن خروج محطة الرفع رقم 7 عن العمل بسبب تعطل مضخات الرفع إلى المحطة الرئيسية في العودة، مشيرا إلى أن البلدية تدخلت بإرسال المضخات إلى شركة الخليج للإصلاح حتى الان.

وتابع رئيس المجلس فى إيجاز صحفي، أن هذا الأمر يعني شركة المياه والصرف الصحي التي هي من صميم عملها متابعة محطات الرفع وصيانتها وتوفير مايلزم لها من معدات وقطع غيار، كما أكد على أن البلدية لم تدخر جهداً في متابعة كل المحطات من حيث الصيانة والمتابعة ، ولكن الأعمال المتتالية في المحطات هو مايسبب هذه الفيضانات .

وقد خاطب عميد البلدية أكثر من مرة شركة المياه والصرف الصحي وهيئة الموارد المائية دون جدوى، وأخر مخاطباته الأسبوع الماض، وعليه يناشد عميد بلدية طبرق السيد فرج بوالخطابية وزير الحكم المحلي للتدخل العاجل لإصدار تعليماته العاجلة إلى شركة المياه لأصلاح المضخات وإنهاء أزمة المياه السوداء داخل المدينة.

والبلدية غير مسؤولة عن شركة المياه والصرف الصحي والشركة لها إدارتها الرئيسية لتتابع كل الفروع ومنها فرع طبرق.