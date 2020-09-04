المغربي ينفي تصريحات صنع الله بشأن وقوع إطلاق نار في ميناء رأس لانوف

فند آمر حرس المنشآت النفطية بالقوات المسلحة الليبية اللواء ناجي المغربي، تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بشأن وجود اشتباكات أو اطلاق نار، في مجمع وميناء رأس لانوف النفطي.

واعتبر اللواء المغربي أن تلك الأنباء عارية عن الصحة، وأنها تأتي في سياق محاولات المؤسسة الوطنية للنفط خلق أكاذيب على وجود قوى أجنبية أو قلاقل.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله ادعى قيام عسكريين باستعمال الذخيرة الحية في مجمع رأس لانوف النفطي واعتبره تهديد حقيقي لعمال المؤسسة ومنشآتها.

واتهم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، حرس المنشآت النفطية بالافتقار المطلق للمهنية، وتجاهلهم لسيادة القانون منددا بما وصفه بالسلوك غير المقبول الدي كاد أن يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية.

ودعا صنع الله جميع الأطراف والمجتمع الدولي لدعم إنهاء الوجود العسكري في جميع المنشآت النفطية الليبية على الفور، واستبدال جهاز حرس المنشآت النفطية، وسحب جميع المجموعات العسكرية، وخاصة المرتزقة الأجانب، من هذه المنشآت على الفور وفق تعبيره.

ووفقا لرواية المؤسسة الوطنية للنفط فإنه كان من المقرّر أن تدخل سفينة محمد باي المسجلة في جزر القمر إلى الجزء التجاري من ميناء رأس لانوف صباح اليوم الجمعة لتحميل الخردة، إلاّ أنّ مجموعة من المسلحين التابعين لحرس المنشآت النفطية، من بينهم “مرتزقة أجانب”، أجبروا السفينة على دخول الميناء عند الساعة 2 من هذا الصباح.

وأضافت أنه تم ترهيب طاقم السفينة من خلال إطلاق عيارات باستعمال الذخيرة الحية وقذائف ار بي جي في منطقة توجد فيها مخازن من المواد الخطيرة وسريعة الاشتعال.