السباعي: الفساد والخراب بلغ مبلغا في عهد “السراج” لم يبلغ مثله قط في تاريخ ليبيا

أكد عضو مجلس النواب المنشق، علي السباعي، أنه ينبغي على

عموم الليبيين أن يتسائلوا كيف كانت ليبيا قبل السراج.

وقال السباعي، إنه قد أجمع المتابعون العقلاء للشأن الليبي،

أن الفساد والخراب والنهب والسرقة وإذلال الناس والتضييق عليهم وضياع الوطن وذهاب الدولة

وهيبتها قد بلغ مبلغًا في عهد “السراج” لم يبلغ مثله قط في تاريخ ليبيا الحديث،

وربما حتى القديم.

