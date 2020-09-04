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السباعي: الفساد والخراب بلغ مبلغا في عهد “السراج” لم يبلغ مثله قط في تاريخ ليبيا

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد عضو مجلس النواب المنشق، علي السباعي، أنه ينبغي على
عموم الليبيين أن يتسائلوا كيف كانت ليبيا قبل السراج.

وقال السباعي، إنه قد أجمع المتابعون العقلاء للشأن الليبي،
أن الفساد والخراب والنهب والسرقة وإذلال الناس والتضييق عليهم وضياع الوطن وذهاب الدولة
وهيبتها قد بلغ مبلغًا في عهد “السراج” لم يبلغ مثله قط في تاريخ ليبيا الحديث،
وربما حتى القديم.

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قناة ليبيا 24

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تعليق

  • انت يا سباعي وممن معك تغرد خارج السرب! لماذا السراج فقط؟ السراج سيذهب! ماالذي سيتغير؟ سيأتي غيره وسيقع وقعته ، لأن الظروف والوجوه التي صنعت السراج لم يتكلم عليها أحد! من سيأتي بعد السراج سيجد على يمينه مليشيات وعلى يساره اخوان ومن خلفه مجرمين ومهربين وامامه امر واقع !! ثم يطالبونه بتحسين الاوضاع!! فسيقع وقعته ويطال الناس ما هو اسوأ !!وهكذا !! فلن تنتهي هذه الدوامة لأننا لا نعالج المشكلة الحقيقية!!
    أرجوكم قفوا كلكم ضد المليشيات المسلحة الذين وقفوا ضد قيام الدولة والذين شقوا الصف وفرقوا بين الليبيين ليبقوا في النعيم فهؤلاء هم من خالفوا الشرع والقانون والدستور وهؤلاء هم من أراقوا الدماء وسرقوا الاموال وخرجوا على الحكام ، وهؤلاء هم سبب فشوا الفوضى وتعميق الفساد واضطراب الحكام ، لكن..
    الكثير اليوم من ينتقد السراج والقليل من يشير الى ذلك
    الناس ترفع الشعارات اليوم (لا للسراج)!!
    ونحن نعلم بأن السراج لم يحكم بعد!!
    فسكوت الناس عن المليشيات الحاكمة والتي شرها طافح هل هو من باب الجهل ام الجبن؟ ام كلاهما ياترى؟!!

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