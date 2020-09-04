تسييري صرمان يعلن عن إجراءات عاجلة بسبب كورونا

قرر المجلس التسييري لبلدية صرمان في بلاغ له اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة بعد تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة في المدينة.

وقال المجلس إنه تقرر إيقاف الدراسة بكل الثانويات والمدارس والمراكز الخاصة ووقف الامتحانات لمدة أسبوع في الكليات قابلة للتعديل حسب تطور الحالة الوبائية.

وأضاف المجلس أنه تقرر أيضا قفل الأسواق الأسبوعية وصالات الأفراح والمراكز التجارية الكبرى والمنتزهات العامة والخاصة مع الاكتفاء بالمحلات التجارية الصغرى لقضاء احتياجات المواطنين.

كما أعلن منعه لكل التجمعات والاكتضاض لأي مناسبة كانت، بالإضافة إلى قصر خدمات المقاهي والمطاعم على عمليات التوصيل السريعة ومنع الجلوس بشكل نهائي.

ومن بين القرارات الأخرى إعلان حظر للجولان من الواحدة بعد الظهر إلى السابعة من صباح اليوم التالي كامل أيام الحظر، وتستثنى من ذلك المنشئات الصحية العامة والخاصة والصيدليات.