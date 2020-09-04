إحالة رئيس صندوق التضامن الاجتماعى بالمنطقة الشرقية للتحقيق بتهم فساد مالي وإداري وأخلاقي

جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة إحالة، رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالمنطقة الشرقية ” أحمد خليفة بريدان العبيدي ” للتحقيق بتهم فساد مالي وإداري وأخلاقي.

وقال الجهاز فى إيجاز صحفى، بتُهم الفساد الإداري والمالي والأخلاقي يد القانون تطال رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالمنطقة الشرقية المدعو ” أحمد خليفة بريدان العبيدي “، وقامت اللجنة المُكلفة بتعليمات القائد العام للقُوات المُسلحة والمُشكلة برئاسة جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة والمخولة بمُكافحة الفساد الإداري والتسيب والإهمال بالقطاعات الصحية العامة بتفقد مؤسسات الدولة القابعة تحت مسؤولية صندوق التضامن الاجتماعي في مدينة بنغازي والتي تتمثل في دار رعاية البنين ومركز الأمل كذلك مركز المعاقين وغيرها من المراكز للوقوف على تحسين عملها وحلحلة المُختنقات بها ورصد حاجياتها .

وأضاف الجهاز، أثناء الزيارة فوجئت اللجنة بعدد كارثي من المُخالفات التي لا تُعد ولا تُحصي حيث تنعدم بهذه المؤسسات أبسط الحاجيات الأساسية والواجبات الإنسانية والتي يتصدرها غُرف النوم الغير صحية ولا يوجد بها آسرة مما جعل مبيت النُزلاء على الأرض الأمر الذي يُعد إهمال و تسيب من المُسؤولين بالإضافة إلي الرطوبة التي تملئ الجُدران وتكدس للقمامة و انعدام أجهزة التكييف و تعطل غُرف الصرف الصحي الأمر الذي جعل الروائح الكريهة لا تُطاق داخل المباني

وتابعت اللجنة، بعد التدقيق وجمع المعلومات والاستدلالات أُثبتت عدة قضايا ضد المدعو ” أحمد بريدان ” هذه القضايا والتي تُعد اختلاس للمال العام و فساد إداري وكذلك قضايا أخلاقية، فقامت اللجنة بتقديم استدعاء رسمي للمدعو ” أحمد خليفة بريدان العبيدي ” وإحالته للتحقيق بصفته المسؤول الأول عن الاختلاسات والفساد والتجاوزات المرصودة وستتم مُحاسبة كُل من ساهم في تردي الخدمات الصحية بهذه المؤسسات دون اهتمام بمناشدة النُزلاء والعاملين والأطقم الطبية لهم حول الوضع المتردي للإعاشة وعدم صرف مُستحقاتهم المالية طيلة الأشهر الماضية .