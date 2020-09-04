تنويه “بلدي طبرق” بشأن فيضان مياه الصرف الصحي

أصدر المجلس البلدي طبرق بياناً توضيحياً بشأن فيضان مياه الصرف الصحي أسفل الكوبري أوضح من خلاله رئيس المجلس التسييري للبلدية “فرج بوالخطابية” للمواطنين ملابسات ما حدث نتيجة خروج محطة الرفع رقم 7 عن العمل بسبب تعطل مضخات الرفع إلى المحطة الرئيسية في العودة.

وجاء في البيان أن البلدية تدخلت بإرسال المضخات إلى شركة الخليج للإصلاح ما يعني أن الأمر من صميم عمل شركة المياه والصرف الصحي أيضاً متابعة محطات الرفع وصيانتها وتوفير مايلزم لها من معدات وقطع غيار.

وأكد “أبوالخطابية” أن البلدية لم تدخر جهداً في متابعة كل المحطات من حيث الصيانة والمتابعة ولكن الأعمال المتتالية في المحطات هو ما يسبب هذه الفيضانات وقد خاطب عميد البلدية اكثر من مرة شركة المياه والصرف الصحي وهيئة الموارد المائية دون جدوى وآخر مخاطباته الأسبوع الماضي .

وناشد “بوالخطابية” في هذا الشأن وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية للتدخل العاجل لإصدار تعليماته العاجلة إلى شركة المياه لإصلاح المضخات وإنهاء أزمة المياه السوداء داخل المدينة، منوهاً إلى أن البلدية غير مسؤولة عن شركة المياه والصرف الصحي والشركة لها إدارتها الرئيسية لتتابع كل الفروع ومنها فرع طبرق.

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