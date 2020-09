تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر

مواطنا ليبيا يتظاهر سلميا أمام بوابة المجلس الرئاسي بطريق السكة في العاصمة طرابلس،

احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد، وفشل الحكومات في إيجاد

حلول للأزمات التي يعاني منها المواطنون وعلى رأسها أزمة الكهرباء.

وبحسب التسجيل فإن المواطن الذي تظاهر أمام بوابة

الرئاسي وكان حاملا لراية بيضاء، انتقد فشل النخب السياسية الليبية في إيجاد حلول لمشاكل

الحياة اليومية من نقص السيولة وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها.

ودعا المواطن الأهالي للتظاهر ضد سلطة المجلس الرئاسي وحكومة

الثني بشرق البلاد، بعد أن أوصلا البلاد إلى هذه المرحلة من الفساد والدمار.

The post مواطن ليبي يتظاهر سلميا أمام بوابة الرئاسي بطرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24