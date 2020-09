أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، حدوث إظلام تام في

المنطقة الوسطى، نتيجة إرجاع الأحمال بالقوة من قبل مجموعة أجبرت الغرفة المسؤولة في

المنطقة الوسطى على ترجيع الأحمال مما أدى إلى خروج جميع وحدات التوليد العاملة بمحطات

مصراتة المزدوجة والخمس الغازية والخمس البخارية.

