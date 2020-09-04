صحة الحكومة الليبية تدعم “طبرق الطبى” بجهاز PCR للكشف عن كورونا

وصل منذ قليل، جهاز الكشف عن فيروس كورونا المستجد PCR لمركز طبرق الطبي ، حيث أرسلته وزارة الصحة بالحكومة الليبية للمركز لدعمه فى مكافحة الفيروس.

وتقدمت إدارة مركز طبرق الطبي و المتمثلة فى مدير عام مركز طبرق الطبي ورئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق ” الدكتور فرج عبد الله الجالي ” بالشكر لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة بالحكومة الليبية على دعمهم وتوفيرهم لهذا الجهاز المهم .

وأكدت إدارة مركز طبرق الطبي، أنها ستكون متواصلة مع الشركة الموردة فى الأسراع بتوفير مهندسين وفنيين لتركيب الجهاز فى أسرع وقت .