أعلن مركز طبرق الطبي، السبت، وصول جهاز PCR الكشف عن فيروس كورونا للمركز،

قادم من وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة.

وقال المركز في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” إن إدارته ستتواصل مع الشركة الموردة للجهاز من أجل

الإسراع بتوفير مهندسين وفنيين لتركيب الجهاز فى أسرع وقت.

The post وصول جهاز PCR للكشف عن كورونا لمركز طبرق الطبي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24