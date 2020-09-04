أعضاء “الأعلى للدولة” يرفضون “لجنة المشري” لتمثيلهم في لقاء المغرب

أكد أربعة وعشرون عضواً من المجلس الأعلى للدولة ، على ضرورة مشاركة كل أعضاء المجلس في الوصول إلى توافقات فيما بينهم لحل المشاكل والاختناقات التي يعاني منها الشعب الليبي على مدار السنوات الماضية، استشعارا منهم بخطورة المرحله التي تمر بها البلاد-حسب ما جاء في مفتتح البيان الذي أصدره الأعضاء بالخصوص.

ولفت الأعضاء في بيانهم إلى أن عضويتهم بالمجلس أساسها اختيار ناخبيهم بالدوائر التى يتبعونها ، وتأسيساً على ذلك أشاروا إلى أن مبدأ المساواة بين الأعضاء في المشاركة في اتخاد القرارات الصادرة والتي تتعلق باتخاد قرارات تهم كل الوطن هي من الأسس التي لا تمس ولا يمكن التنازل عنها .

ورفض الأعضاء بناء على ما تقدم وأدانوا ما اعتبروه محاولة اختزال المجلس الأعلى للدولة في شخص رئيسه أو في مكتب الرئاسة مجتمعين وبالتعاون مع قلة من الأعوان والمستشارين-حسب البيان- الذي أوضح في هذا الصدد بانفراد المشار إليهم بتكليف لجنة لتمثيل المجلس في اللقاء الذي سوف يتم بالمغرب 5+5 للإجتماع مع اللجنة التي تمثل مجلس النواب، واعتبروا أن في ذلك خرقا للنظام الداخلي الذي ينظم عمل المجلس وهو إجراء لا يمكن القبول به فهو لا يمثل المجلس الأعلى للدولة وهم مرفوض بالمطلق- حسب البيان.

وخلص بيان الأعضاء الأربعة والعشرين إلى قولهم : ( إننا لن نفرط في واجباتنا الموكولة لنا ولن نعترف بأي قرارات باسم مجلس الدولة تمثل طيفاً سياسياً لا نتفق معه في كثير من القضايا الوطنية)..

وأُرفق بيان أعضاء المجلس الأعلى للدولة بقائمة الأعضاء الموقعين على البيان وهم: عبدالرحمن الشاطر – جمال بوسهمين – محمد التومي – محمد بوسنينة – وحيد برشان – عبدالفتاح حبلوص – الصادق كشير – سعد بن شرادة – عبدالله جوان – ناجي مبارك – لمياء الشريف – فوزية كروان – عائشة قليوان – حسن حبيب – احمد همومة – فتح الله السريري – احمد ابوبريق – محمود الطبيب – نعيمة الحامي – سالم مادي – كامل الجطلاوي – شعبان بوستة – احمد لنقي – ابوالقاسم قزيط

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