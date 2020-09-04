أبرزها حظر التجوال.. قرارات حاسمة أعلنتها بلدية صرمان بسبب تفشي وباء كورونا

أعلنت بلدية صرمان، تعليق الدراسة وحظر التجول من الساعة 1 ظهرا و حتى 7 صباحا وإغلاق كافة الأنشطة باستثناء محلات الغذائية الصغرى والصيدليات، بسبب تفشى فيروس كورونا.

وقال المجلس التسييري للبلدية، فى إيجاز صحفى، إنه تقرر إيقاف الدراسة بكل الثانويات والمدارس والمراكز الخاصة ووقف الامتحانات لمدة أسبوع في الكليات قابلة للتعديل حسب تطور الحالة الوبائية، كما تقرر أيضا قفل الأسواق الأسبوعية وصالات الأفراح والمراكز التجارية الكبرى والمنتزهات العامة والخاصة مع الاكتفاء بالمحلات التجارية الصغرى لقضاء احتياجات المواطنين.

وأعلن المجلس التسييري للبلدية، منع كل التجمعات والاكتضاض لأي مناسبة كانت، بالإضافة إلى قصر خدمات المقاهي والمطاعم على عمليات التوصيل السريعة ومنع الجلوس بشكل نهائي، كما قرر إعلان حظر التجوال من الواحدة بعد الظهر إلى السابعة من صباح اليوم التالي كامل أيام الحظر، وتستثنى من ذلك المنشئات الصحية العامة والخاصة والصيدليات.