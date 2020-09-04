مستشفى «الزهراء» يعود للحياة بعد نصف عقد من خروجه عن الخدمة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، مساء الجمعة، عودة العمل بمستشفى «الزهراء»، بعد نصف عقد من خروج كامل أقسامه عن الخدمة، جرّاء تعرضه للتدمير والحرق وسرقة محتوياته خلال عامي 2011 و 2014.
وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن العيادات الخارجية شهدت تزايدًا في معدلات التردد بعد استكمال أعمال صيانتها وعودتها لتقديم الخدمات من جديد، لافتة إلى أن نسبة إنجاز صيانة أقسام الاستقبال والعناية الفائقة والإسعاف ومصرف الدم والمعمل وصلت إلى 90%، فيما تتواصل أعمال الصيانة بقسمي النساء والولادة والعمليات بنسبة إنجاز تتخطى الـ60%.
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وبرغم اتساع الرقعة الجغرافية للمناطق التي تعتمد في الحصول على الخدمات الصحية، بشكل أساسي على مستشفى «الزهراء»، والممتدة من البحر إلى باطن الجبل، ومن حدود مدينة الزاوية، إلى الحدود الشرقية من منطقة العزيزية، إلّا أن قاطني تلك المناطق حرموا من الحصول على خدمات صحية مجانية طيلة السنوات الماضية، بعد توقف العمل بالمستشفى، حسب بيان الوزارة.
وفي مايو الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن مكتب منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا رصد وقوع «17 اعتداء/ قصف على مرافق صحية في ليبيا منذ بداية» العام الجاري 2020، لافتًا إلى أن هذه الاعتداءت ما زالت مستمرة.
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