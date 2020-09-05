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طبرق | شباب ” جبيلة النور ” يحتجون بعد فيضان المجاري على الحي

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – احتج عدد من المواطنين في وسط طبرق بوقت متأخر من مساء الجمعة بإغلاق الطريق بالإطارات وإضرام النار فيها قبل أن تتدخل سيارات المطافئ لإخمادها  .

وعبّر المتظاهرون وهم من سكان حي ” جبيلة النور ” عن غضبهم من الدولة مطالبين برحيل جميع السلطات شرقًا وغربًا ، وذلك لفيضان مياه المجاري عليهم وتردي المعيشة وقد أغلقوا الطريق العام المار من منطقتهم في اتجاه وسط المدينة  .

وكانت المجاري قد طفت على الطريق العام منذ عدة أيام في محيط المنطقة وخاصة أسفل الجسر ما أدى لانتشار البعوض وروائح كريهة ودفع المواطنين للخروج الى الشارع .

وتعاني مدينة طبرق منذ عقود من مشكلة تصريف مياه مجاري الصرف الصحي وقد تفاقمت هذه الأزمة مؤخرًا بعد سد ممرات تصريف كانت تنتهي عند البحر .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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