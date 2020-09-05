“استشاري طبرق” يلتقي برئيس اللجنة الاستشارية العليا لبحث العجز فى مراكز العزل

التقى رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق الدكتور فرج عبد الله الجالي، بمدينة بنغازي، برئيس اللجنة الاستشارية الطبية العليا الدكتورة فتحية العريبي وذلك لمتابعة آخر مستجدات الوضع الوبائي فى المدينة.

وبحسب إيجاز صحفى للجنة الاستشارية طبرق، الجمعة، فقد أكد الجالي خلال لقاءه على دعم مراكز العزل و الحجر الصحي بالإمكانيات اللازمة حيثُ قدم لرئيس اللجنة الاستشارية الطبية العليا الطلبيات المستعجلة لمراكز العزل والحجر المرفقة بصورة بهذا الخبر.

كما ناقش الاجتماع كل الأمور المتعلقة بالأطباء و التمريض و الطبية المساعدة و الفنيين و اللجان التسييرية العاملة بمراكز العزل و الحجر الصحي من بينها المكافآت المالية للعناصر الطبية بالمراكز.