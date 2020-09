بعد تفاقم الوضع الوبائي.. بلدية صرمان تقر حزمة إجراءات للحد من انتشار كورونا

قال المجلس البلدي صرمان، الجمعة، إن الوضع الوبائي

تفاقم في البلدية، بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن المجلس في

بيان لها نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تعليق الدراسة بكافة

مراحلها، وحظر التجول من الساعة 1 ظهرا و حتى 7 صباحا، وإغلاق كافة الأنشطة باستثناء

محلات المواد الغذائية الصغرى والصيدليات.

وأوضح البيان أنه تقرر إيقاف الدراسة بكل الثانويات والمدارس

والمراكز الخاصة ووقف الامتحانات لمدة أسبوع في الكليات قابلة للتعديل حسب تطور الحالة

الوبائية، مبينا أنه تقرر أيضا قفل الأسواق الأسبوعية وصالات الأفراح والمراكز التجارية

الكبرى والمنتزهات العامة والخاصة مع الاكتفاء بالمحلات التجارية الصغرى لقضاء احتياجات

المواطنين.

وأعلن المجلس منع كل التجمعات والاكتظاا لأي مناسبة كانت،

بالإضافة إلى قصر خدمات المقاهي والمطاعم على عمليات التوصيل السريعة ومنع الجلوس بشكل

نهائي.

