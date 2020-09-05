مساعي “الشرطة الزراعية” لحماية الغابات والمشاريع

قام رئيس جهاز الشرطة الزراعية، العميد “عبد الباسط سلامة” بجولة تفقدية لمشروع بوعائشة الزراعي والتقى خلال الجولة مع مدير المشروع ورئيس مركز الشرطة الزراعية مشروع بوعائشة الزراعي، كما شملت الجولة أيضاً زيارة لمشروع ترهونة الزراعي، التقى خلالها مع مدير المشروع ورئيس فرع الشرطة الزراعية ترهونة.

وشملت جولات رئيس جهاز الشرطة الزراعية مدينة بني وليد التقى خلالها مع عميد البلدية ومدير أمن بني وليد وعناصر من الحرس البلدي و رئيس فرع الشرطة الزراعية بني وليد.

وتأتي هذه الزيارات ضمن مساعي جهاز الشرطة الزراعية في حماية الغابات والمشاريع الزراعية والرقابة علي المبيدات والأدوية الزراعية وللتأكيد على ضرورة التعاون مع البلديات والأجهزة الأمنية للقيام بالعمل علي أكمل وجه-حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

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