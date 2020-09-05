كهرباء الحكومة الليبية تعلن تحسن امدادات الوقود لمحطات التوليد

البيضاء-العنوان

قالت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، اليوم الجمعة، إن التحسن الجزئي في امدادات الوقود يسهم في استقرار نسبي بالشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية.

وأضافت، إن امدادات الوقود سواء (الغاز) أو الوقود الخفيف (الديزل ) المغذية لمحطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية سواء محطة كهرباء شمال بنغازي أو السرير أو الزويتينة، شهدت تحسنًا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، ربيع خليفة، إن الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية كانت تعاني من نقص حاد في امدادات الوقود من المصدر ما أسفر عن زيادة في العجز نتج عن ساعات طرح أحمال على كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء.

وأوضح المتحدث، أن امدادات الغاز الطبيعي من شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في هذه الأيام إلى محطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية ارتفعت من (160) مليون قدم مكعب إلى (190) مليون قدم مكعب (30) مليون قدم مكعب.

وقال إن هذا التحسن، سيسهم نسبياً في رفع القدرة الانتاجية للوحدات بالمحطات في المنطقة الشرقية، مما سينتج عن ساعات تقليص العجز بالشبكة الشرقية.