ضبط عصابة أجنبية في القره بوللي تمارس الخطف السرقة

ألقت إدارة المهام الخاصة -التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية – القبض على عصابة في مدينة القره بوللي مكونة من جنسيات مختلفة، يمتهنون جرائم الخطف والسرقة ويمارسون السحر والشعوذة، علاوةً على قيامهم بعمليات التهريب من ليبيا إلى السودان-حسب مانشرته الصفحة الرسمية لداخلية الوفاق .

وتمت مداهمة العصابة والقبض على أفرادها من قبل وحدة التحري والقبض التابعة لإدارة المهام الخاصة، وذلك بعد قيامهم بخطف شخص، والذي تم تحريره من قبضتهم وإرجاعه إلى أهله سالماً فيما أتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم و إحالتهم إلى مديرية أمن القره بوللي.

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