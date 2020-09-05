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شركة إنجليزية تدرب عناصر أمنية في طرابلس

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مقر  الإدارة العامة للتدريب في مدينة طرابلس حفل اختتام دورة تدريبية في مجال تعليم القدرات والمهارات الإدارية وبناء القادة، مع شركة روز الانجليزية للتدريب وتطورات القدرات لقطاع وزارة الداخلية.

حضر اختتام الدورة مدير الإدارة العامة للتدريب العميد الدكتور “فتحي عون” ومعاونه ورؤساء الأقسام والمكاتب بالإدارة والمدير التنفيذي لشركة روز والمدربين.

تخلل حفل الإختتام توزيع الشهائد على المتدربات و المتدربين من قبل “شركة روز” وتسليم شهادات من قبل مدير الإدارة إلى شركة روز والطاقم الفني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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