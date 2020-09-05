شركة إنجليزية تدرب عناصر أمنية في طرابلس

شهد مقر الإدارة العامة للتدريب في مدينة طرابلس حفل اختتام دورة تدريبية في مجال تعليم القدرات والمهارات الإدارية وبناء القادة، مع شركة روز الانجليزية للتدريب وتطورات القدرات لقطاع وزارة الداخلية.

حضر اختتام الدورة مدير الإدارة العامة للتدريب العميد الدكتور “فتحي عون” ومعاونه ورؤساء الأقسام والمكاتب بالإدارة والمدير التنفيذي لشركة روز والمدربين.

تخلل حفل الإختتام توزيع الشهائد على المتدربات و المتدربين من قبل “شركة روز” وتسليم شهادات من قبل مدير الإدارة إلى شركة روز والطاقم الفني.

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