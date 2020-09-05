المغربي ينفي وقوع اشتباكات داخل المنشآت النفطية

نفى آمر حرس المنشآت النفطية التابعة لقوات القيادة العامة اللواء ناجي المغربي وقوع اشتباكات أو إطلاق نار داخل المنشآت، قائلا إن ما يتردد بالخصوص «إدعاءات عارية من الصحة».

وأضاف أن تلك الأنباء تأتي «في سياق محاولات المؤسسة (الوطنية للنفط) خلق أكاذيب على وجود قوى أجنبية أو قلاقل، والأمن والهدوء والأمان يسود كافة المرافئ»، حسبما ذكرت صفحة «المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة»، مساء الجمعة.

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كانت المؤسسة الوطنية للنفط قالت في بيان مساء أمس إنها «تدين النشاط العسكري غير المسؤول والخطير في ميناء راس لانوف»، داعية إلى «الإنهاء الفوري وغير المشروط للوجود العسكري في جميع المنشآت النفطية بعد قيام أفراد عسكريين باستعمال الذخيرة الحية في راس لانوف».

وأوضحت أنه كان من المقرر أن تدخل سفينة محمد باي المسجلة في جزر القمر إلى الجزء التجاري من ميناء راس لانوف في تمام الحادية عشر صباح أمس الجمعة لتحميل الخردة، «إلاّ أنّ مجموعة من المسلحين التابعين لحرس المنشآت النفطية، من بينهم مرتزقة أجانب، أجبروا السفينة على دخول الميناء عند الساعة الثانية من هذا الصباح. حيث قاموا بترهيب طاقم السفينة من خلال إطلاق عيارات باستعمال الذخيرة الحية وقذائف الار بي جي في منطقة توجد فيها مخازن من المواد الخطيرة وسريعة الاشتعال»، وفق البيان.

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