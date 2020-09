شركة الحديد والصلب تنفي وقوع حريق بها

نفت الشركة الليبية للحديد والصلب، السبت، وقوع حريق داخلها مساء أمس الجمعة، مشيرة إلى أن ما تردد عن هذا الموضوع عار عن الصحة.

واشتكى عمال في الشركة في منتصف يوليو الماضي من تعامل إدارة الشركة معهم، إذ نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم العمالية، إزاء ما وصفوه بـ”تعنت مجلس الإدارة”، مشددين على ضرورة زيادة المرتبات وتوفير معدات للسلامة وتأمين طبي لهم في ظل المخاطر الصحية التي يتعرضون لها نتيجة العمل.

وطالب العمال بإعادة علاوة الوردية المسائية للعاملين بنظام الورديتين، ورفع قيمة علاوة الوردية الليلية وتوزيع عائد الإنتاج بعد تعديل لوائح وقوانين الشركة، فضلا عن ضرورة توفير ملابس وأحذية ومعدات السلامة بشكل دوري.

كما طالبوا برفع قيمة بدل الإطعام الحالية، معتبرين أن القيمة “متدنية”، وكذلك فتح باب قبول موظفين لسد النقص في العمال، ومعالجة وضع العمال المحليين الذين يتم توظيفهم بطريقة مخالفة لقانون العمل ولوائح الشركة، بالإضافة إلى مطلب زيادة المرتبات وفقا لزيادة أسعار السوق، وكذلك وفقا لزيادة أسعار منتجات الشركة.

