القبض على عصابة أجنبية في القرة بوللي بتهمة الخطف والسرقة وممارسة السحر والشعوذة

إلقاء القبض على عصابة في مدينة القره بوللي مكونة من جنسيات مختلفة، بتهمة الخطف والسرقة وممارسة السحر والشعوذة، علاوةً على

قيامهم بعمليات التهريب من ليبيا إلى السودان.

وقامت

عناصر تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق غير المعتمدة، بمداهمة مقر العصابة والقبض

على أفرادها، وذلك بعد قيامهم بخطف شخص تم

تحريره من قبضتهم وإرجاعه إلى أهله سالماً، فيما أتخذت الإجراءات القانونية اللازمة

حيالهم وإحالتهم إلى مديرية أمن القره بوللي.

