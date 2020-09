احتجاز 15 صيادا إيطاليّا مقابل إطلاق سراح لاعبين ليبيين مسجونين في إيطاليا

أصدرت البحرية الليبية التابعة للجيش، تعليماتها بعدم الإفراج عن 15 فردًا احتُجِزوا أثناء إيقاف البحرية لقاربي صيد إيطاليين قبالة سواحل بنغازي وذلك حتى يتم إطلاق سراح لاعبين ليبيين مسجونين في إيطاليا.

وأوضحت البحرية، أن زورق “عكرمة” التابع لها ألقى القبض على

قاربي صيد إيطاليين على متنهما 15 فردًا، وتم توقيفهم داخل المياه الليبية على بعد

30 ميلًا بحريًا شمال مدينة دريانة الواقعة شرق بنغازي، وجرت إحالتهم إلى

التحقيق.

