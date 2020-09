نفى آمر حرس المنشآت النفطية، ناجي المغربي، ما أوردته

مؤسسة النفط من وقوع اشتباكات أو إطلاق نار داخل المنشآت، مؤكدًا أن ما يتردد بالخصوص

هو ادعاءات عارية من الصحة.

وأكد المغربي، أن تلك الأنباء تأتي في سياق محاولات المؤسسة

خلق أكاذيب على وجود قوى أجنبية أو قلاقل، مشددًا على أن الأمن والهدوء والأمان يسود

كافة المرافئ.

